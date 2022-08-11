Україна може приєднати до “зернового коридору” порт Миколаєва: названі умови

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"Якщо все буде йти відповідно до домовленостей і буде гарантована безпека нашому узбережжю, то будемо розглядати можливість долучення Миколаївського морського порту до зернового коридору оскільки там також є заблоковані кораблі з українським збіжжям", – зазначив Кулеба.

Доповнення

У межах "зернової угоди" 11 суден прямують до покупців у семи країнах. Загальний обсяг аграрного вантажу, який вже вийшов з українських портів, – 374 тис. тонн.