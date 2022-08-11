Україна може приєднати до “зернового коридору” порт Миколаєва: названі умови
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Україна розгляне можливість приєднання миколаївського порту до “зернового коридору”, якщо росія дотримається домовленості про розблокування українських портів та гарантування безпеки. Про це під час брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає УНН.
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"Якщо все буде йти відповідно до домовленостей і буде гарантована безпека нашому узбережжю, то будемо розглядати можливість долучення Миколаївського морського порту до зернового коридору оскільки там також є заблоковані кораблі з українським збіжжям", – зазначив Кулеба.
Доповнення
У межах "зернової угоди" 11 суден прямують до покупців у семи країнах. Загальний обсяг аграрного вантажу, який вже вийшов з українських портів, – 374 тис. тонн.