Вночі окупанти знову обстріляли Миколаїв: пошкоджено навчальний заклад та готель
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Цієї ночі російські окупанти знову обстріляли Миколаїв – пошкоджено навчальний заклад та готель на околицях міста. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує УНН.
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"Вночі, 15 серпня, близько 02:40 Миколаїв зазнав ворожих обстрілів. Внаслідок чого пошкоджено навчальний заклад та готель на околицях міста. Попередньо без жертв та постраждалих. Детальна інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється", – ідеться у повідомленні.
Ситуація у Миколаївській області
Миколаївський район:
Вночі, 15 серпня, окупанти обстріляли с. Котляреве Шевченківської громади. Інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється.
Баштанський район:
Вчора, 14 серпня, орієнтовно о 9:30, 12:00, 16:00 та 21:00 були обстріли за межами с. Широке Широківської громади.
Також 15 серпня приблизно о 06:30 ворог обстріляв с. Широке – пошкоджено сільгоспбудівлі у домогосподарствах, постраждалих немає.
Цієї ночі, приблизно о 01:40, обстрілів зазнало с. Поляна Широківської громади – пошкоджено житлові будинки та гаражі.
Під постійним вогнем залишаються населені пункти Березнегуватської громади, які на лінії розмежування. Протягом минулої доби були обстріли околиць смт Березнегуватого та сіл Висунськ й Семенівка. Інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється.
У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч минули відносно спокійно.
Нагадаємо
Надвечір 13 серпня трьома реактивними снарядами системи залпового вогню "Ураган" окупанти атакували портову інфраструктуру Миколаєва.