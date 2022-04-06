Ночью оккупанты нанесли 27 ударов по Харькову – глава ОВА

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"Снова ночью российские оккупанты нанесли около 27 ударов из разных видов оружия по жилым кварталам Харькова. Враг хочет нас деморализовать и продолжает наносить хаотичные удары по гражданской инфраструктуре", — написал Синегубов.

Детали

По данным председателя Харьковской ОВА, сейчас продолжаются активные бои в направлении Изюма. Рашисты пытаются прорываться, но им это не удается, они несут большие потери.

В районе Изюма проводят эвакуацию.

Синегубов также призвал жителей Харьковской области не трогать снаряды, которые не разорвались, не пытаться их переносить и ликвидировать самостоятельно. В случае обнаружения боеприпаса нужно звонить 101.