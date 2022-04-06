Вночі окупанти завдали 27 ударів по Харкову – голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Вночі російські окупанти завдали 27 ударів по житлових кварталах Харкова. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує УНН.
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"Знову вночі російські окупанти нанесли близько 27 ударів із різних видів зброї по житлових кварталах Харкова. Ворог хоче нас деморалізувати та продовжує наносити хаотичні удари по цивільній інфраструктурі", — написав Синєгубов.
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За даними голови Харківської ОВА, наразі тривають активні бої в напрямку Ізюма. Рашисти намагаються прориватися, але їм це не вдається, вони зазнають великих втрат.
У районі Ізюма проводять евакуацію.
Синєгубов також закликав жителів Харківщини не чіпати снарядів, які не розірвалися, не намагатися їх переносити та ліквідовувати самотужки. У разі виявлення боєприпаса потрібно телефонувати 101.