Вночі окупанти завдали 27 ударів по Харкову – голова ОВА

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"Знову вночі російські окупанти нанесли близько 27 ударів із різних видів зброї по житлових кварталах Харкова. Ворог хоче нас деморалізувати та продовжує наносити хаотичні удари по цивільній інфраструктурі", — написав Синєгубов.

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За даними голови Харківської ОВА, наразі тривають активні бої в напрямку Ізюма. Рашисти намагаються прориватися, але їм це не вдається, вони зазнають великих втрат.

У районі Ізюма проводять евакуацію.

Синєгубов також закликав жителів Харківщини не чіпати снарядів, які не розірвалися, не намагатися їх переносити та ліквідовувати самотужки. У разі виявлення боєприпаса потрібно телефонувати 101.