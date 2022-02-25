Ночью над Киевом сбили по меньшей мере две крылатые ракеты и самолет Су-27 - ОП

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“Утром было несколько воздушных ударов, в частности, по городу Киев. Наши силы ПВО сбили по меньшей мере две крылатые ракеты и один самолет Су-27. Летчик попал в плен, сейчас его допрашивают”, — рассказал Арестович.

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В Киеве на улице Кошица, 7а в результате попадания ВОП произошел пожар в доме.

По предварительным данным, было трое раненых, один из них в тяжелом состоянии.



