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15 марта, 19:03 • 80840 просмотра

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15 марта, 13:44 • 120422 просмотра

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Ночью над Киевом сбили по меньшей мере две крылатые ракеты и самолет Су-27 - ОП

Киев • УНН

 • 450291 просмотра

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Над Киевом ночью было сбито по меньшей мере две крылатые ракеты и один самолет Су-27. Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Утром было несколько воздушных ударов, в частности, по городу Киев. Наши силы ПВО сбили по меньшей мере две крылатые ракеты и один самолет Су-27. Летчик попал в плен, сейчас его допрашивают”, — рассказал Арестович.

Дополнение

В Киеве на улице Кошица, 7а в результате попадания ВОП произошел пожар в доме.

По предварительным данным, было трое раненых, один из них в тяжелом состоянии.

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