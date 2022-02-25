Вночі над Києвом збили щонайменше дві крилаті ракети та літак Су-27 – ОП
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Над Києвом вночі було збито щонайменше дві крилаті ракети й один літак Су-27. Про це заявив радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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“Зранку було декілька повітряних ударів, зокрема, по місту Київ. Наші сили ПВО збили щонайменше дві крилаті ракети й один літак Су-27. Льотчик потрапив в полон, зараз його допитують”, — розповів Арестович.
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У Києві на вулиці Кошиця, 7а внаслідок влучення ВНП сталася пожежа в будинку.
За попередніми даними, було троє поранених, один з них у тяжкому стані.