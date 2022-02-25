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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Вночі над Києвом збили щонайменше дві крилаті ракети та літак Су-27 – ОП

Вночі над Києвом збили щонайменше дві крилаті ракети та літак Су-27 – ОП

Київ • УНН

 • 450292 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. Над Києвом вночі було збито щонайменше дві крилаті ракети й один літак Су-27. Про це заявив радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Зранку було декілька повітряних ударів, зокрема, по місту Київ. Наші сили ПВО збили щонайменше дві крилаті ракети й один літак Су-27. Льотчик потрапив в полон, зараз його допитують”, — розповів Арестович.

Доповнення

У Києві на вулиці Кошиця, 7а внаслідок влучення ВНП сталася пожежа в будинку.

За попередніми даними, було троє поранених, один з них у тяжкому стані.

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