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Потрапляння уламків ракети у житловий будинок в Києві: поранено троє людей

Потрапляння уламків ракети у житловий будинок в Києві: поранено троє людей

Київ • УНН

 • 724957 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. У Києві за адресою вул. Кошиця, 7а внаслідок влучення ВНП сталася пожежа в будинку. За попередніми даними, троє поранених, один з них у важкому стані. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.

Цитата

“За попередніми даними, троє поранених, один з них у важкому стані, внаслідок потрапляння російського літального апарата у житловий будинок на вулиці Кошиця, 7-А. Швидкі везуть людей у лікарні. На місці працюють всі аварійно-рятувальні служби. Будинок палає, є загроза руйнування”, — йдеться у повідомленні.

Контекст 

Близько 04:20 по вул. Кошиця 7А ВНП влучив у багатоповерховий житловий будинок (складається з двох секцій: 1 секція 10 поверхова влучання на рівні 1-2 поверху, друга секція 16 поверхова влучання на рівні 8-9 поверхів) з послідуючим горінням.

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