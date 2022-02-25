Потрапляння уламків ракети у житловий будинок в Києві: поранено троє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. У Києві за адресою вул. Кошиця, 7а внаслідок влучення ВНП сталася пожежа в будинку. За попередніми даними, троє поранених, один з них у важкому стані. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.
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“За попередніми даними, троє поранених, один з них у важкому стані, внаслідок потрапляння російського літального апарата у житловий будинок на вулиці Кошиця, 7-А. Швидкі везуть людей у лікарні. На місці працюють всі аварійно-рятувальні служби. Будинок палає, є загроза руйнування”, — йдеться у повідомленні.
Контекст
Близько 04:20 по вул. Кошиця 7А ВНП влучив у багатоповерховий житловий будинок (складається з двох секцій: 1 секція 10 поверхова влучання на рівні 1-2 поверху, друга секція 16 поверхова влучання на рівні 8-9 поверхів) з послідуючим горінням.