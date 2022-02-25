Попадание обломков ракеты в жилой дом в Киеве: ранены три человека
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. В Киеве по адресу ул. Кошица, 7а в результате попадания ВНП произошел пожар в доме. По предварительным данным, трое раненых, один из них в тяжелом состоянии. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
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“По предварительным данным, трое раненых, один из них в тяжелом состоянии, в результате попадания российского летательного аппарата в жилой дом на улице Кошица 7-А. Скорые везут людей в больницы. На месте работают все аварийно-спасательные службы. Дом пылает, есть угроза разрушения", - говорится в сообщении.
Контекст
Около 04:20 по вул. Кошица 7А ВНП попал в многоэтажный жилой дом (состоит из двух секций: 1 секция 10 этажное попадание на уровне 1-2 этажа, вторая секция 16 этажное попадание на уровне 8-9 этажей) с последующим горением.