Попадание обломков ракеты в жилой дом в Киеве: ранены три человека

Цитата

“По предварительным данным, трое раненых, один из них в тяжелом состоянии, в результате попадания российского летательного аппарата в жилой дом на улице Кошица 7-А. Скорые везут людей в больницы. На месте работают все аварийно-спасательные службы. Дом пылает, есть угроза разрушения", - говорится в сообщении.

Контекст

Около 04:20 по вул. Кошица 7А ВНП попал в многоэтажный жилой дом (состоит из двух секций: 1 секция 10 этажное попадание на уровне 1-2 этажа, вторая секция 16 этажное попадание на уровне 8-9 этажей) с последующим горением.