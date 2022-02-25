Пожежа в житловому будинку в Києві: деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. У Києві за адресою вул. Кошиця, 7а внаслідок влучення ВНП сталося руйнування будинку. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
Деталі
Близько 04:20 по вул. Кошиця 7А ВНП влучив у багатоповерховий житловий будинок (складається з двох секцій: 1 секція 10 поверхова влучання на рівні 1-2 поверху, друга секція 16 поверхова влучання на рівні 8-9 поверхів) з послідуючим горінням, є загроза руйнування.
Від ДСНС залучено 11 од. техніки. Також надходять повідомлення від мешканців про вибухи на території мікрорайонів Березняки, Осокорки, Троєщина.
Можливо, є багато жертв серед мирного населення.