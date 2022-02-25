Пожар в жилом доме в Киеве: детали
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. В Киеве по адресу ул. Кошица, 7а в результате попадания ВНП произошло разрушение дома. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
Около 04:20 по вул. Кошица 7А ВНП попал в многоэтажный жилой дом (состоит из двух секций: 1 секция 10 этажное попадание на уровне 1-2 этажа, вторая секция 16 этажное попадание на уровне 8-9 этажей) с последующим возгоранием, есть угроза разрушения.
От ГСЧС привлечено 11 ед. техники. Также поступают сообщения от жителей о взрывах на территории микрорайонов Березняки, Осокорки, Троещина.
Возможно, есть много жертв среди мирного населения.