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В результате столкновения грузовика и легковушки в Ивано-Франковске погиб пешеход

В результате столкновения грузовика и легковушки в Ивано-Франковске погиб пешеход

Киев • УНН

 • 7573 просмотра

ИВАНО-ФРАНКОВСК - КИЕВ. 12 января. УНН. Житель Ивано-Франковска получил несовместимые с жизнью телесные повреждения в результате наезда автомобиля, который отбросило на обочину после столкновения с грузовиком. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу управления превентивной деятельности ГУНП в Ивано-Франковской области.

ДТП произошло вчера около 17 часов 40 мин. возле одного из предприятий на неосвещенном участке дороги.

Как было установлено, 47-летний житель Галича, двигаясь на автомобиле "Мерседес Е-220", совершил столкновение с грузовым автомобилем "КрАЗ" в составе с прицепом под управлением 42-летнего жителя областного центра. Водитель грузовика, не имея преимущества в движении, выехал с территории предприятия и совершал маневр поворота налево в неустановленном для этого месте.

В результате столкновения автомобиль "Мерседес Е-220" отбросило за пределы проезжей части дороги на обочину, во время которого он совершил наезд на пешехода, который стоял на краю проезжей части дороги. В результате наезда мужчина получил телесные повреждения в виде политравмы и скончался на месте происшествия до приезда кареты скорой медицинской помощи.

По данному факту начали уголовное производство, в ходе которого будут выяснять все обстоятельства автоаварии и гибели человека. В частности, установлено, что оба водителя были трезвыми.

Напомним, как сообщал УНН, рейсовый автобус в Волынской области врезался в электроопору, есть погибший.

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