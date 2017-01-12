В результате столкновения грузовика и легковушки в Ивано-Франковске погиб пешеход
Киев • УНН
ИВАНО-ФРАНКОВСК - КИЕВ. 12 января. УНН. Житель Ивано-Франковска получил несовместимые с жизнью телесные повреждения в результате наезда автомобиля, который отбросило на обочину после столкновения с грузовиком. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу управления превентивной деятельности ГУНП в Ивано-Франковской области.
ДТП произошло вчера около 17 часов 40 мин. возле одного из предприятий на неосвещенном участке дороги.
Как было установлено, 47-летний житель Галича, двигаясь на автомобиле "Мерседес Е-220", совершил столкновение с грузовым автомобилем "КрАЗ" в составе с прицепом под управлением 42-летнего жителя областного центра. Водитель грузовика, не имея преимущества в движении, выехал с территории предприятия и совершал маневр поворота налево в неустановленном для этого месте.
В результате столкновения автомобиль "Мерседес Е-220" отбросило за пределы проезжей части дороги на обочину, во время которого он совершил наезд на пешехода, который стоял на краю проезжей части дороги. В результате наезда мужчина получил телесные повреждения в виде политравмы и скончался на месте происшествия до приезда кареты скорой медицинской помощи.
По данному факту начали уголовное производство, в ходе которого будут выяснять все обстоятельства автоаварии и гибели человека. В частности, установлено, что оба водителя были трезвыми.
Напомним, как сообщал УНН, рейсовый автобус в Волынской области врезался в электроопору, есть погибший.