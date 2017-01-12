Внаслідок зіткнення вантажівки і легковика в Івано-Франківську загинув пішохід
Київ • УНН
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК - КИЇВ. 12 січня. УНН. Мешканець Івано-Франківська отримав несумісні з життям тілесні ушкодження внаслідок наїзду автомобіля, який відкинуло на узбіччя після зіткнення із вантажівкою. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу управління превентивної діяльності ГУНП в Івано-Франківській області.
ДТП трапилась вчора близько 17 год. 40 хв. неподалік одного з підприємств на неосвітленій ділянці дороги.
Як було встановлено, 47-річний мешканець Галича, рухаючись автомобілем “Мерседес Е-220”, вчинив зіткнення із вантажним автомобілем “КрАЗ” у складі із причепом під керуванням 42-річного жителя обласного центру. Водій вантажівки, не маючи переваги у русі, виїхав із території підприємства та здійснював маневр повороту ліворуч у невстановленому для цього місці.
Внаслідок зіткнення автомобіль “Мерседес Е-220” відкинуло за межі проїзної частини дороги на узбіччя, під час чого він здійснив наїзд на пішохода, який стояв на краю проїжджої частини дороги. Внаслідок наїзду чоловік отримав тілесні ушкодження у вигляді політравми та помер на місці події до приїзду карети швидкої медичної допомоги.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження, в ході якого буде з’ясовано усі обставини автоаварії та загибелі людини. Зокрема, наразі встановлено, що обидва водії були тверезими.
Нагадаємо, як повідмляв УНН, рейсовий автобус на Волині врізався в електроопору, є загиблий.