В результате столкновения авто с электроопорой погибла 19-летняя девушка в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 15 ноября. УНН. Вчера, 14 ноября, водитель автомобиля "ИЖ-408" не выбрал безопасную скорость движения и столкнулся с электроопорой около 20:30 в городе Знаменка Кировоградской области. В результате аварии погибла 19-летняя девушка. Об этом сообщили в информационном отделе управления превентивной деятельности ГУ Национальной полиции в Кировоградской области, сообщает УНН.
В результате аварии водитель и две пассажирки автомобиля получили телесные повреждения разной степени тяжести, с которыми были доставлены в лечебное учреждение. Одна из пассажирок, 19-летняя девушка от полученных травм скончалась в больнице.
По данному факту проводится расследование.
Напомним, как сообщал УНН, в результате ДТП в Киевской области погиб мужчина.