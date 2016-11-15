В результате столкновения авто с электроопорой погибла 19-летняя девушка в Кировоградской области

В результате аварии водитель и две пассажирки автомобиля получили телесные повреждения разной степени тяжести, с которыми были доставлены в лечебное учреждение. Одна из пассажирок, 19-летняя девушка от полученных травм скончалась в больнице.

По данному факту проводится расследование.

Напомним, как сообщал УНН, в результате ДТП в Киевской области погиб мужчина.