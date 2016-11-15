Внаслідок зіткнення авто з елетроопорою загинула 19-річна дівчина на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 15 листопада. УНН. Вчора, 14 листопада, водій автомобіля “ІЖ-408” не вибрав безпечну швидкість руху та зіткнувся з електроопорою близько 20:30 у місті Знам’янка на Кіровоградщині. В результаті аварії загинула 19-річна дівчина. Про це поінформували в інформаційному відділі управління превентивної діяльності ГУ Національної поліції в Кіровоградській області, повідомляє УНН.
У результаті аварії водій та дві пасажирки автівки отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості, з якими були доставлені до лікувального закладу. Одна із пасажирок, 19-річна дівчина, від отриманих травм померла у лікарні.
Наразі за цим фактом триває розслідування.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, внаслідок ДТП на Київщині загинув чоловік.