В результате вражеского авианалета в Чернигове погибли 47 человек - ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. В результате налета российской оккупационной авиации в Чернигове 3 марта погибло 47 человек. Об этом сообщает Черниговская ОГА в Facebook, пишет УНН.
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"По уточненной информации медицинских учреждений, вчера, 3 марта, в результате бомбардировки российской авиацией на территории Чернигова погибли 47 человек: 38 мужчин и 9 женщин. Спасены 18 человек", - сообщили в ОГА.
Ранее
3 марта российские оккупанты нанесли удар по жилым домам в центре Чернигова.
По словами председателя ОГА, российские оккупанты сегодня вероятно снова будут наносить авиаудары по Чернигову.