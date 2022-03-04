В результате вражеского авианалета в Чернигове погибли 47 человек - ОГА

Цитата

"По уточненной информации медицинских учреждений, вчера, 3 марта, в результате бомбардировки российской авиацией на территории Чернигова погибли 47 человек: 38 мужчин и 9 женщин. Спасены 18 человек", - сообщили в ОГА.

Ранее

3 марта российские оккупанты нанесли удар по жилым домам в центре Чернигова.

По словами председателя ОГА, российские оккупанты сегодня вероятно снова будут наносить авиаудары по Чернигову.