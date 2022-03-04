Внаслідок ворожого авіанальоту у Чернігові загинуло 47 людей - ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Внаслідок нальоту російської окупаційної авіації у Чернігові 3 березня загинуло 47 людей. Про це повідомляє Чернігівська ОДА у Facebook, пише УНН.
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"За уточненою інформацією медичних закладів, учора, 3 березня, внаслідок бомбардування російською авіацією на території Чернігова загинуло 47 осіб: 38 чоловіків та 9 жінок. Врятовано 18 осіб", - повідомили в ОДА.
Раніше
3 березня російські окупанти завдали удару по житловим будинкам в центрі Чернігова.
За словами голови ОДА, російські окупанти сьогодні імовірно знову будуть наносити авіаудари по Чернігову.