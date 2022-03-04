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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Голова Чернігівської ОДА попередив про небезпеку нових авіаударів окупанта по Чернігову

Голова Чернігівської ОДА попередив про небезпеку нових авіаударів окупанта по Чернігову

Київ • УНН

 • 195438 перегляди

КИЇВ. 4 березня. УНН. Російські окупанти сьогодні будуть наносити авіаудари по Чернігову. Таку думку висловив голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус у відеозверненні, пише УНН.

Цитата

"Процес по місту (Чернігів – ред.), по правопорядку контрольований. Що у нас не добре. Я впевнений, що ворог й надалі буде наносити сьогодні авіаудари по місту Чернігову. Це погано, адже ворог влучає в цивільну інфраструктуру. Жоден воєнний об’єкт не постраждав. Вчора ми втратили кілька шкіл, ми втратили кілька будинків, це життя наших людей, ми втратили наших людей", - розповів Чаус.

Доповнення

3 березня російські окупанти завдали ракетного удару по житловим будинкам в центрі Чернігова.

Українські Національні Новини

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