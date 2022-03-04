Глава Черниговской ОГА предупредил об опасности новых авиаударов оккупанта по Чернигову

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"Процесс по городу (Чернигов - ред.), по правопорядку контролируемый. Что у нас не хорошо. Я уверен, что враг и дальше будет наносить сегодня авиаудары по городу Чернигову. Это плохо, ведь враг попадает в гражданскую инфраструктуру. Ни один военный объект не пострадал. Вчера мы потеряли несколько школ, мы потеряли несколько домов, это жизнь других людей, мы потеряли наших людей", - рассказал Чаус.

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3 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по жилым домам в центре Чернигова.