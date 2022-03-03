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Російські окупанти завдали ракетного удару по житловому масиву в центрі Чернігова

Російські окупанти завдали ракетного удару по житловому масиву в центрі Чернігова

Київ • УНН

 • 387165 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. Російські окупанти завдали ракетного удару по житловим будинкам в центрі Чернігова. Про це повідомив голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус, пише УНН.

Цитата

"Півгодини тому російські війська завдали ракетний удар по багатоповерховому житловому масиву у центрі міста. Чимало багатоквартирних будинків пошкоджені, вибиті вікна, пошкоджені стіни, покрівлі, балкони, подекуди знищені стіни і перекриття", - йдеться у повідомленні Часуа у Telegram.

Зі слів голови ОДА, поблизу немає жодних військових об’єктів. "Поруч знаходяться лікарні, декілька шкіл та дитсадків, десятки багатоповерхівок", - додав він.

На місці працюють рятувальники. Інформація про жертв та постраждалих уточнюється.

Доповнення

Київ та інші міста України потерпають від ракетно-бомбових ударів противника.

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