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15 марта, 19:03 • 75631 просмотра

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Российские оккупанты нанесли ракетный удар по жилому массиву в центре Чернигова

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по жилому массиву в центре Чернигова

Киев • УНН

 • 387165 просмотра

КИЕВ. 3 марта. УНН. Российские оккупанты нанесли ракетный удар по жилым домам в центре Чернигова. Об этом сообщил председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, пишет УНН.

Цитата

"Полчаса назад российские войска нанесли ракетный удар по многоэтажном жилом массива в центре города. Немало многоквартирных домов повреждены, выбиты окна, повреждены стены, кровли, балконы, кое-где уничтожены стены и перекрытия", - говорится в сообщении Часуа в Telegram.

Со слов председателя ОГА, поблизости нет никаких военных объектов. "Рядом находятся больницы, несколько школ и детсадов, десятки многоэтажек", - добавил он.

На месте работают спасатели. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

Дополнение

Киев и другие города Украины страдают от ракетно-бомбовых ударов противника.

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