Российские оккупанты нанесли ракетный удар по жилому массиву в центре Чернигова
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Российские оккупанты нанесли ракетный удар по жилым домам в центре Чернигова. Об этом сообщил председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, пишет УНН.
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"Полчаса назад российские войска нанесли ракетный удар по многоэтажном жилом массива в центре города. Немало многоквартирных домов повреждены, выбиты окна, повреждены стены, кровли, балконы, кое-где уничтожены стены и перекрытия", - говорится в сообщении Часуа в Telegram.
Со слов председателя ОГА, поблизости нет никаких военных объектов. "Рядом находятся больницы, несколько школ и детсадов, десятки многоэтажек", - добавил он.
На месте работают спасатели. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.
Дополнение
Киев и другие города Украины страдают от ракетно-бомбовых ударов противника.