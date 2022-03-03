Российские оккупанты нанесли ракетный удар по жилому массиву в центре Чернигова

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"Полчаса назад российские войска нанесли ракетный удар по многоэтажном жилом массива в центре города. Немало многоквартирных домов повреждены, выбиты окна, повреждены стены, кровли, балконы, кое-где уничтожены стены и перекрытия", - говорится в сообщении Часуа в Telegram.

Со слов председателя ОГА, поблизости нет никаких военных объектов. "Рядом находятся больницы, несколько школ и детсадов, десятки многоэтажек", - добавил он.

На месте работают спасатели. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

Дополнение

Киев и другие города Украины страдают от ракетно-бомбовых ударов противника.