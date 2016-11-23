В результате взрыва котла погиб мужчина в Киевской области

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Сегодня, 23 ноября, в помещении котельной одного из предприятий в Киевской области произошел взрыв, в результате которого один работник погиб, а другой попал в больницу. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Киевской области.