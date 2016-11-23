В результате взрыва котла погиб мужчина в Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Сегодня, 23 ноября, в помещении котельной одного из предприятий в Киевской области произошел взрыв, в результате которого один работник погиб, а другой попал в больницу. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Киевской области.
Так, в полицию поступило сообщение от медицинского работника, что в приемный покой больницы города Яготин доставили двоих мужчин, пострадавших от взрыва котла. Из-за тяжких телесных повреждений 55-летний работник погиб. За жизнь другого 59-летнего мужчины борются медики.
На месте происшествия работают спасатели, следственно-оперативная группа Яготинского отделение полиции.
Устанавливаются причины взрыва котла и все обстоятельства трагедии.