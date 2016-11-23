Внаслідок вибуху котла загинув чоловік на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Сьогодні, 23 листопада, в приміщенні котельні одного з підприємств на Київщині стався вибух, в результаті якого один працівник загинув, а інший потрапив до лакарні. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Київської області.
Так, до правоохоронців надійшло повідомлення від медичного працівника, що на приймальний покій лікарні міста Яготин доставлено двоє чоловіків, які постраждали від вибуху котла. Через тяжкі тілесні ушкодження 55-річний працівник загинув. За життя іншого 59-річного чоловіка котельні борються медики.
На місці події працюють рятувальники, слідчо-оперативна група Яготинського відділення поліції.
Встановлюються причини вибуху котла та всі обставини трагедії.