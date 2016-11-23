Внаслідок вибуху котла загинув чоловік на Київщині

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Сьогодні, 23 листопада, в приміщенні котельні одного з підприємств на Київщині стався вибух, в результаті якого один працівник загинув, а інший потрапив до лакарні. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Київської області.