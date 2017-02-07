В результате взрыва возле Верховного суда в Кабуле погибли 12 человек

Еще по меньшей мере 10 человек, по словам представителя МВД, получили ранения.

Взрыв произошел возле боковых дверей, которыми пользуются сотрудники суда, а не возле главного входа.

Пока никто не взял на себя ответственность за взрыв. Однако, как отмечает издание, талибы ранее уже атаковали главный суд и его сотрудников, а также здания судов в других провинциях.

Как сообщал УНН, по данным ООН, в Афганистане в 2016 году в результате конфликта пострадали более 3,5 тыс. детей, что является самой высокой цифрой за всю историю наблюдений.