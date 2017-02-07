В результате взрыва возле Верховного суда в Кабуле погибли 12 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. В результате атаки террориста-смертника возле Верховного суда в столице Афганистана Кабуле погибли по меньшей мере 12 человек. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти, передает УНН.
Еще по меньшей мере 10 человек, по словам представителя МВД, получили ранения.
Взрыв произошел возле боковых дверей, которыми пользуются сотрудники суда, а не возле главного входа.
Пока никто не взял на себя ответственность за взрыв. Однако, как отмечает издание, талибы ранее уже атаковали главный суд и его сотрудников, а также здания судов в других провинциях.
Как сообщал УНН, по данным ООН, в Афганистане в 2016 году в результате конфликта пострадали более 3,5 тыс. детей, что является самой высокой цифрой за всю историю наблюдений.