Внаслідок вибуху біля Верховного суду в Кабулі загинуло 12 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Внаслідок атаки терориста-смертника біля Верховного суду в столиці Афганістану Кабулі загинуло щонайменше 12 людей. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на місцеву владу, передає УНН.
Ще щонайменше 10 людей, за словами представника МВС, отримали поранення.
Вибух стався біля бокових дверей, якими користуються співробітники суду, а не головного входу.
Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за вибух. Однак, як зазначає видання, таліби раніше вже атакували головний суд і його співробітників, а також будівлі судів в інших провінціях.
Як повідомляв УНН, за даними ООН, в Афганістані у 2016 році внаслідок конфлікту постраждали понад 3,5 тис. дітей, що є найвищою цифрою за всю історію спостережень.