В результате вчерашней атаки россии по Днепру погиб украинский тренер по боксу

Цитата

“В результате вчерашнего ракетного удара по Днепру, погиб украинский тренер по боксу - Кореновский Михаил. Выражаем искренние соболезнования семье Михаила. Светлая память всем погибшим от российской агрессии”, – говорится в сообщении.

Дополнение

14 января российские войска днем цинично ударили по многоэтажке Днепра. Вражеский удар разрушил 72 квартиры. По информации из прописок, это 100-200 человек, из них около 50 – детей.

По последним обновленным данным, количество погибших в результате удара увеличилось до 29, среди них один ребенок. Еще 73 человека – ранены, 30 из них в больнице, 12 – в тяжелом состоянии.

Всего из-под завалов спасли 39 жителей дома. Судьба еще более 40 - неизвестна.