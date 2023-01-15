В результате вчерашней атаки россии по Днепру погиб украинский тренер по боксу
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. В результате российской атаки по многоэтажке Днепра за прошедшие сутки погиб украинский тренер по боксу Михаил Кореновский. Об этом информирует Федерация бокса Украины, передает УНН.
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“В результате вчерашнего ракетного удара по Днепру, погиб украинский тренер по боксу - Кореновский Михаил. Выражаем искренние соболезнования семье Михаила. Светлая память всем погибшим от российской агрессии”, – говорится в сообщении.
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14 января российские войска днем цинично ударили по многоэтажке Днепра. Вражеский удар разрушил 72 квартиры. По информации из прописок, это 100-200 человек, из них около 50 – детей.
По последним обновленным данным, количество погибших в результате удара увеличилось до 29, среди них один ребенок. Еще 73 человека – ранены, 30 из них в больнице, 12 – в тяжелом состоянии.
Всего из-под завалов спасли 39 жителей дома. Судьба еще более 40 - неизвестна.