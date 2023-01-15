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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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Дніпро: кількість загиблих внаслідок удару рашистів по багатоповерхівці зросла до 29

Київ • УНН

 • 494851 перегляди

КИЇВ. 15 січня. УНН. Кількість загиблих внаслідок російського удару по багатоповерхівці Дніпра збільшилася до 29 осіб. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин резніченко, пише УНН.

Дніпро: кількість загиблих внаслідок удару рашистів по багатоповерхівці зросла до 29

Деталі

Так, за оновленими даними, ворожа ракета вбила 29 людей. Ще 73 – поранені, 30 з них у лікарні, 12 – у важкому стані.

“Вогнеборці нарешті вгамували пожежу, яка зайнялася в будинку від удару. Вже розібрали приблизно половину розтрощених російською ракетою конструкцій”, – повідомив Резніченко.

27-річна жінка, яку витягнули пообіді з руїн – лежить реанімації з сильним переохолодженням. Лікарі борються за її життя. Загалом з-під завалів врятували 39 мешканців будинку. Доля ще понад 40 - невідома.

Доповнення

14 січня росія знову завдала масованого ракетного удару по Україні. Частина населених пунктів внаслідок обстрілу залишилася без електрики.

Внаслідок російського ракетного удару по житловому будинку в Дніпрі загинуло понад 20 мирних мешканців. Ворожий удар зруйнував 72 квартири. За інформацією з прописок, це 100-200 людей, з них близько 50 – діти.

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