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Ракетна атака по Дніпру: кількість загиблих від російського удару збільшилася до 23 осіб

Київ • УНН

 • 380798 перегляди

КИЇВ. 15 січня. УНН. Кількість загиблих осіб внаслідок вчорашнього ракетного удару росії по багатоповерхівці у Дніпрі збільшилася до 23, серед яких одна дитина. Про це інформує Дніпровська міська рада, пише УНН.

Ракетна атака по Дніпру: кількість загиблих від російського удару збільшилася до 23 осіб

Деталі

За даними ДСНС станом на 13:00 відомо про 23 загиблих, серед яких одна дитина. Травмовано 72 особи, з них 13 дітей.

Врятовано 39 осіб, у тому числі 6-ро дітей. Отримано 43 повідомлення про безвісно зниклих осіб.

Всього у будинку 18 під’їздів по 36 квартир у кожному. Загальна кількість мешканців – 1100 осіб.

Продовжується проливання трьох окремих осередків пожеж, роботи з пошуку людей під завалами та демонтаж небезпечних конструктивних елементів.

Аварійно-рятувальні роботи проводяться позмінно у цілодобовому режимі.

Комунальними службами проводиться вивіз будівельних уламків, всього вивезено 3 930 тонн зруйнованих конструкцій та 39 пошкоджених автомобілів.

На місці події психологами (8 осіб) надано допомогу 40 постраждалим.

Встановлено 4 намети ДСНС та 2 намети від волонтерів для обігріву та харчування постраждалих, організовано видачу одягу та речей першої необхідності.

За попередніми даними можливого відселення потребують мешканці 236 квартир (орієнтовно понад 400 осіб). Місцевими органами влади організовано тимчасове проживання 43 осіб, які звернулись за допомогою.

Національною поліцією встановлюється місце знаходження мешканців будинку.

На місці події розгорнуто штаб з ліквідації надзвичайної ситуації.

Доповнення

14 січня росія знову завдала масованого ракетного удару по Україні. Частина населених пунктів внаслідок обстрілу залишилася без електрики.

Внаслідок російського ракетного удару по житловому будинку в Дніпрі загинув вже 21 мирний мешканець. Ворожий удар зруйнував 72 квартири. За інформацією з прописок, це 100-200 людей, з них близько 50 – діти.

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