Ракетная атака по Днепру: количество погибших от российского удара увеличилось до 23 человек

Детали

По данным ГСЧС по состоянию на 13:00 известно о 23 погибших, среди которых один ребенок. Травмированы 72 человека, из них 13 детей.

Спасены 39 человек, в том числе 6-ро детей. Получено 43 сообщения о без вести пропавших лицах.

Всего в доме 18 подъездов по 36 квартир в каждом. Общее количество жильцов – 1100 человек.

Продолжается проливание трех отдельных очагов пожаров, работы по поиску людей под завалами и демонтаж опасных конструктивных элементов.

Аварийно-спасательные работы проводятся посменно в круглосуточном режиме.

Коммунальными службами проводится вывоз строительных обломков, всего вывезено 3 930 тонн разрушенных конструкций и 39 поврежденных автомобилей.

На месте происшествия психологами (8 человек) оказана помощь 40 пострадавшим.

Установлено 4 палатки ГСЧС и 2 палатки от волонтеров для обогрева и питания пострадавших, организована выдача одежды и вещей первой необходимости.

По предварительным данным в возможном отселении нуждаются жители 236 квартир (ориентировочно более 400 человек). Местными органами власти организовано временное проживание 43 человек, которые обратились за помощью.

Национальной полицией устанавливается место нахождения жильцов дома.

На месте происшествия развернут штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации.

Дополнение

14 января россия снова нанесла массированный ракетный удар по Украине. Часть населенных пунктов в результате обстрела осталась без электричества.

В результате российского ракетного удара по жилому дому в Днепре погиб уже 21 мирный житель. Вражеский удар разрушил 72 квартиры. По информации из прописок, это 100-200 человек, из них около 50 – детей.