Днепр: количество погибших в результате удара рашистов по многоэтажке возросло до 29
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Количество погибших в результате российского удара по многоэтажке Днепра увеличилось до 29 человек. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко, пишет УНН.
Детали
Так, по обновленным данным, вражеская ракета убила 29 человек. Ещё 73 – ранены, 30 из них в больнице, 12 – в тяжёлом состоянии.
“Пожарные наконец-то уняли пожар, который загорелся в доме от удара. Уже разобрали примерно половину разбитых российской ракетой конструкций”, – сообщил Резниченко.
27-летняя женщина, которую вытащили после обеда из руин – лежит реанимации с сильным переохлаждением. Врачи борются за ее жизнь. Всего из-под завалов спасли 39 жителей дома. Судьба еще более 40 - неизвестна.
Дополнение
14 января россия снова нанесла массированный ракетный удар по Украине. Часть населенных пунктов в результате обстрела осталась без электричества.
В результате российского ракетного удара по жилому дому в Днепре погибло более 20 мирных жителей. Вражеский удар разрушил 72 квартиры. По информации из прописок, это 100-200 человек, из них около 50 – детей.