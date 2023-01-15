Днепр: количество погибших в результате удара рашистов по многоэтажке возросло до 29

Детали

Так, по обновленным данным, вражеская ракета убила 29 человек. Ещё 73 – ранены, 30 из них в больнице, 12 – в тяжёлом состоянии.

“Пожарные наконец-то уняли пожар, который загорелся в доме от удара. Уже разобрали примерно половину разбитых российской ракетой конструкций”, – сообщил Резниченко.

27-летняя женщина, которую вытащили после обеда из руин – лежит реанимации с сильным переохлаждением. Врачи борются за ее жизнь. Всего из-под завалов спасли 39 жителей дома. Судьба еще более 40 - неизвестна.

Дополнение

14 января россия снова нанесла массированный ракетный удар по Украине. Часть населенных пунктов в результате обстрела осталась без электричества.

В результате российского ракетного удара по жилому дому в Днепре погибло более 20 мирных жителей. Вражеский удар разрушил 72 квартиры. По информации из прописок, это 100-200 человек, из них около 50 – детей.