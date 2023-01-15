Внаслідок вчорашньої атаки росії по Дніпру загинув український тренер з боксу

Цитата

“Внаслідок вчорашнього ракетного удару по Дніпру, загинув український тренер з боксу - Кореновський Михайло. Висловлюємо щирі співчуття родині Михайла. Світла пам‘ять всім загиблим від російської агресії”, – йдеться в повідомленні.

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14 січня російські війська вдень цинічно вдарили по багатоповерхівці Дніпра. Ворожий удар зруйнував 72 квартири. За інформацією з прописок, це 100-200 людей, з них близько 50 – діти.

За останніми оновленими даними, кількість загиблих внаслідок удару збільшилася до 29, серед них одна дитина. Ще 73 людини – поранені, 30 з них у лікарні, 12 – у важкому стані.

Загалом з-під завалів врятували 39 мешканців будинку. Доля ще понад 40 - невідома.