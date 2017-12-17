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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 52086 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 105875 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 122456 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 104615 просмотра

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10 марта, 09:12 • 106767 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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В результате столкновений возле Октябрьского дворца пострадали стражи порядка

В результате столкновений возле Октябрьского дворца пострадали стражи порядка

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 декабря. УНН. Полицейские и Нацгвардийци пострадали в результате столкновений со сторонниками лидера "Движения новых сил" Михеила Саакашвили возле Октябрьского дворца. Об этом сообщает Департамент коммуникации Нацполиции Украины, передает УНН.

"В результате событий под зданием Октябрьского дворца следователи начали два уголовных производства: по ст. 15 в. 341 (покушение на захват государственных или общественных зданий или сооружений) и ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины, поскольку среди полицейских и нацгвардийцив есть пострадавшие", - говорится в сообщении.

Отмечается, что кроме того, решается вопрос об открытии уголовного производства в. 343 (Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Это связано с тем, что митингующие не впускали правоохранителей в помещение Октябрьского дворца и применяли слезоточивый газ.

Напомним, после неудачного штурма Октябрьского дворца Саакашвили с сторонниками направился в ВР.

Также напомним, что на момент штурма сторонниками Саакашвили Октябрьского дворца в нем находились дети.

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