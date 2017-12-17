В результате столкновений возле Октябрьского дворца пострадали стражи порядка
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Полицейские и Нацгвардийци пострадали в результате столкновений со сторонниками лидера "Движения новых сил" Михеила Саакашвили возле Октябрьского дворца. Об этом сообщает Департамент коммуникации Нацполиции Украины, передает УНН.
"В результате событий под зданием Октябрьского дворца следователи начали два уголовных производства: по ст. 15 в. 341 (покушение на захват государственных или общественных зданий или сооружений) и ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины, поскольку среди полицейских и нацгвардийцив есть пострадавшие", - говорится в сообщении.
Отмечается, что кроме того, решается вопрос об открытии уголовного производства в. 343 (Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Это связано с тем, что митингующие не впускали правоохранителей в помещение Октябрьского дворца и применяли слезоточивый газ.
Напомним, после неудачного штурма Октябрьского дворца Саакашвили с сторонниками направился в ВР.
Также напомним, что на момент штурма сторонниками Саакашвили Октябрьского дворца в нем находились дети.