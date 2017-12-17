В результате столкновений возле Октябрьского дворца пострадали стражи порядка

"В результате событий под зданием Октябрьского дворца следователи начали два уголовных производства: по ст. 15 в. 341 (покушение на захват государственных или общественных зданий или сооружений) и ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины, поскольку среди полицейских и нацгвардийцив есть пострадавшие", - говорится в сообщении.

Отмечается, что кроме того, решается вопрос об открытии уголовного производства в. 343 (Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Это связано с тем, что митингующие не впускали правоохранителей в помещение Октябрьского дворца и применяли слезоточивый газ.

Напомним, после неудачного штурма Октябрьского дворца Саакашвили с сторонниками направился в ВР.

Также напомним, что на момент штурма сторонниками Саакашвили Октябрьского дворца в нем находились дети.