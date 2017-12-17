Внаслідок сутичок біля Жовтневого палацу постраждали правоохоронці

“Внаслідок подій під будівлею Жовтневого палацу слідчі розпочали два кримінальні провадження: за ст. 15 ст. 341 (Замах на захоплення державних або громадських будівель чи споруд) та ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України, оскільки серед поліцейських і нацгвардійців є постраждалі”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окрім того, вирішується питання про відкриття кримінального провадження ст. 343 (Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Це пов’язано з тим, що мітингувальники не впускали правоохоронців у приміщення Жовтневого палацу та застосовували сльозогінний газ.

Нагадаємо, після невдалого штурму Жовтневого палацу Саакашвілі з прибічниками направився під ВР.

Також нагадаємо, що на момент штурму прихильниками Саакашвілі Жовтневого палацу у ньому перебували діти.