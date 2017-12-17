Внаслідок сутичок біля Жовтневого палацу постраждали правоохоронці
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Поліцейські і Нацгвардійці постраждали внаслідок сутичок із прихильниками лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі біля Жовтневого палацу. Про це повідомляє Департамент комунікації Нацполіції України, передає УНН.
“Внаслідок подій під будівлею Жовтневого палацу слідчі розпочали два кримінальні провадження: за ст. 15 ст. 341 (Замах на захоплення державних або громадських будівель чи споруд) та ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України, оскільки серед поліцейських і нацгвардійців є постраждалі”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що окрім того, вирішується питання про відкриття кримінального провадження ст. 343 (Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Це пов’язано з тим, що мітингувальники не впускали правоохоронців у приміщення Жовтневого палацу та застосовували сльозогінний газ.
Нагадаємо, після невдалого штурму Жовтневого палацу Саакашвілі з прибічниками направився під ВР.
Також нагадаємо, що на момент штурму прихильниками Саакашвілі Жовтневого палацу у ньому перебували діти.