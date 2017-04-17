Вследствие страшного ДТП в Донецкой области погибли два человека

"В результате из трех мужчин, которые находились в автомобиле ВАЗ-2101, один погиб на месте, а двое, 27 и 30 лет, получили телесные повреждения разной степени. Личность погибшего сейчас устанавливают правоохранители. Автомобилем ВАЗ-21099 управлял 34-летний водитель, который также получил телесные повреждения. В автомобиле находились двое пассажиров: 55-летняя женщина получила ушиб поясницы, а 52-летняя скончалась на месте", - говорится в сообщении.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией - ст.286 ч.2 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего).

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в российском Владивостоке привлекли к ответственности подростка, который совершил ДТП с 11 автомобилями в состоянии алкогольного опьянения.