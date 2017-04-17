Вследствие страшного ДТП в Донецкой области погибли два человека

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 38587 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101785 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 155345 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115986 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116240 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112399 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104168 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107035 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103539 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153305 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Вследствие страшного ДТП в Донецкой области погибли два человека

Вследствие страшного ДТП в Донецкой области погибли два человека

Киев  •  УНН

 • 13485 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. В воскресенье около 21:00 на автодороге Селидово — Горняк — Максимильяновка произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель, управлявший автомобилем ВАЗ-2101, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-21099. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Покровский отдел полиции Донецкой области.

"В результате из трех мужчин, которые находились в автомобиле ВАЗ-2101, один погиб на месте, а двое, 27 и 30 лет, получили телесные повреждения разной степени. Личность погибшего сейчас устанавливают правоохранители. Автомобилем ВАЗ-21099 управлял 34-летний водитель, который также получил телесные повреждения. В автомобиле находились двое пассажиров: 55-летняя женщина получила ушиб поясницы, а 52-летняя скончалась на месте", - говорится в сообщении.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией - ст.286 ч.2 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего).

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в российском Владивостоке привлекли к ответственности подростка, который совершил ДТП с 11 автомобилями в состоянии алкогольного опьянения.

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