Внаслідок страшної ДТП на Донеччині загинуло двоє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. У неділю близько 21:00 на автодорозі Селидове — Гірник — Максимільянівка сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій, який керував автомобілем ВАЗ-2101, не вибрав безпечну швидкість руху, в результаті чого не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу та здійснив зіткнення з автомобілем ВАЗ-21099. Про це УНН повідомляє із посиланням на Покровський відділ поліції Донецької області.
“В результаті з трьох чоловіків, які знаходились в автівці ВАЗ-2101, один загинув на місці, а двоє, 27 та 30, років отримали тілесні ушкодження різного ступеня. Особу загиблого наразі встановлюють правоохоронці. Автівкою ВАЗ-21099 керував 34-річний водій, який також отримав тілесні ушкодження. В автомобілі знаходились двоє пасажирів: 55-річна жінка отримала забій попереку, а 52-річна померла на місці”, — йдеться у повідомленні.
Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією — ст.286 ч.2 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого).
Наразі співробітники поліції з’ясовують всі обставини події.
Нагадаємо, у російському Владивостоку притягли до відповідальності підлітка, який скоїв ДТП з 11 автомобілями в стані алкогольного сп’яніння.