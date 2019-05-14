В результате потасовки под МВД пострадали 5 правоохранителей
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Во время акции протеста под зданием Министерства внутренних дел произошла потасовка, в результате которой пострадали пять правоохранителей. Об этом сообщили УНН в пресс-службе МВД Украины.
Так, на вопрос журналиста о том, произошли ли столкновения с участием митингующих под зданием министерства, в МВД отметили, что "столкновений не было".
"Была потасовка из-за прекращения правонарушения. Пять пострадавших полицейских от применения правонарушителем слезоточивого газа", - отметили в министерстве.
По словам собеседника, сведения по данному факту в ЕРДР будет вносить полиция Киева.
Отметим, общественные организации, в том числе Центр противодействия Коррупции, сегодня проводили акции под зданиями ГПУ и МВД в Киеве, на которых митингующие требовали отставки генпрокурора Юрия Луценко и главы МВД Арсена Авакова.
Как сообщал УНН, возле КСУ активисты устроили драку.