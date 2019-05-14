Внаслідок штовханини під МВС постраждало 5 правоохоронців

Так, на питання журналіста про те, чи відбулись сутички за участю мітингувальників під будівлею міністерства, у МВС зазначили, що "сутичок не було".



"Була штовханина через припинення правопорушення. П’ять постраждалих поліцейських від застосування правопорушником сльозогінного газу", - зазначили у міністерстві.



За словами співрозмовника, відомості за даним фактом в ЄРДР буде вносити поліція Києва.



Зазначимо, громадські організації, зокрема Центр протидії Корупції, сьогодні проводили акції під будівлями ГПУ та МВС у Києві, на яких мітингувальники вимагали відставки генпрокурора Юрія Луценка й очільника МВС Арсена Авакова.



Як повідомляв УНН, біля КСУ активісти влаштували бійку.