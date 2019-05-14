Внаслідок штовханини під МВС постраждало 5 правоохоронців
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Під час акції протесту під будівлею Міністерства внутрішніх справ сталася штовханина, внаслідок якої постраждало п’ять правоохоронців. Про це УНН повідомили у прес-службі МВС України.
Так, на питання журналіста про те, чи відбулись сутички за участю мітингувальників під будівлею міністерства, у МВС зазначили, що "сутичок не було".
"Була штовханина через припинення правопорушення. П’ять постраждалих поліцейських від застосування правопорушником сльозогінного газу", - зазначили у міністерстві.
За словами співрозмовника, відомості за даним фактом в ЄРДР буде вносити поліція Києва.
Зазначимо, громадські організації, зокрема Центр протидії Корупції, сьогодні проводили акції під будівлями ГПУ та МВС у Києві, на яких мітингувальники вимагали відставки генпрокурора Юрія Луценка й очільника МВС Арсена Авакова.
Як повідомляв УНН, біля КСУ активісти влаштували бійку.