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Біля КСУ активісти влаштували бійку

Біля КСУ активісти влаштували бійку

Київ • УНН

 • 9393 перегляди

КИЇВ. 14 травня. УНН. Біля Конституційного суду сьогодні сталася бійка між прихильниками партій "Свобода" та "Нацкорпус" з одного боку та "Блоку Петра Порошенка – Солідарність" із іншого, передає УНН. 

Сутичка виникла після того, як націоналісти звинуватили Президента Петра Порошенка в невдачах на фронті, корупції в армії, скасуванні норми про незаконне збагачення. Прихильники БПП почали скандувати "Ганьба!".

Після цього сталася коротка бійка, яку оперативно припинили правоохоронці.

Як повідомляв УНН, 14 травня, відбудеться пленарне засідання Великої палати Конституційного Суду

На порядку денному засідання, опублікованому на сайті КСУ, три питання.

Одне із них - розгляд справи щодо конституційності окремих положень закону про очищення влади (так званий “закон про люстрацію” - ред.).

Українські Національні Новини

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