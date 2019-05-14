Возле КСУ активисты устроили драку
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. У Конституционного суда сегодня произошла драка между сторонниками партий "Свобода" и "Нацкорпус" с одной стороны и "Блока Петра Порошенко - Солидарность" с другой, передает УНН.
Столкновение возникло после того, как националисты обвинили Президента Петра Порошенко в неудачах на фронте, коррупции в армии, отмене нормы о незаконном обогащении. Сторонники БПП начали скандировать "Позор!".
После этого произошла короткая потасовка, которую оперативно прекратили правоохранители.
Как сообщал УНН, 14 мая, состоится пленарное заседание Палаты Конституционного Суда .
В повестке дня заседания, опубликованном на сайте КСУ, три вопроса.
Один из них - рассмотрение дела о конституционности отдельных положений закона об очищении власти (так называемый "закон о люстрации" - ред.).