Из-за подрыва смертника в Каире погибли три человека

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 61720 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 82341 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 130525 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 130360 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129790 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125042 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 160832 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117828 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141428 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145280 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Актуальное
Из-за подрыва смертника в Каире погибли три человека

Из-за подрыва смертника в Каире погибли три человека

Киев  •  УНН

 • 6493 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Три человека, в том числе сотрудник полиции, погибли в понедельник вечером в результате взрыва в центре Каира, столицы Египта. Об этом сообщил телеканал Al-Hadath, передает УНН.

По информации поступающей смертник взорвал себя в одном из центральных районов Каира при попытке задержания.

Силы безопасности Египта преследовали подозреваемого в историческом квартале Эль-Гамалия недалеко от исламского университета Аль-Азхар, когда тот привел в действие имеющуюся при нем взрывчатку.

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Как сообщал УНН, 9 ноября прошлого года, исламские экстремисты совершили три взрыва перед зданием отеля в сомалийской столице Могадишо. Исламские повстанцы Сомали, Аль-Шабаб, взяли на себя ответственность за взрывы, сообщила радиостанция группировки Adalus.

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