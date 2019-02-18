Из-за подрыва смертника в Каире погибли три человека
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Три человека, в том числе сотрудник полиции, погибли в понедельник вечером в результате взрыва в центре Каира, столицы Египта. Об этом сообщил телеканал Al-Hadath, передает УНН.
По информации поступающей смертник взорвал себя в одном из центральных районов Каира при попытке задержания.
Силы безопасности Египта преследовали подозреваемого в историческом квартале Эль-Гамалия недалеко от исламского университета Аль-Азхар, когда тот привел в действие имеющуюся при нем взрывчатку.
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Как сообщал УНН, 9 ноября прошлого года, исламские экстремисты совершили три взрыва перед зданием отеля в сомалийской столице Могадишо. Исламские повстанцы Сомали, Аль-Шабаб, взяли на себя ответственность за взрывы, сообщила радиостанция группировки Adalus.