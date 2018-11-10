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Кількість жертв нападу смертників в центрі столиці Сомалі наближається до 40 осіб

Кількість жертв нападу смертників в центрі столиці Сомалі наближається до 40 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Кількість жертв внаслідок вибухів, які напередодні здійснили смертники перед будівлею популярного готелю у столиці Сомалі зросла до 39. Про це з посиланням на повідомлення поліції пише видання Reuters, передає УНН.

Так, зазначається, що охоронці у готелі “Sahafi” та прилеглого офісу департаменту кримінальних розслідувань Сомалі відкрили вогонь після того, як смертники підірвали два автомобілі, начинені вибухівкою, в п’ятницю після обіду. За мить на вулиці пролунав третій вибух бомби, розміщеної в триколісному транспортному засобі.

“Внаслідок вчорашніх вибухів загинуло 39 мирних жителів та 40 осіб отримали травми. Кількість жертв може зрости, тому що деякі люди все ще вважаються зниклими ”, - сказав представник місцевої поліції.

Нагадаємо, 9 листопада ісламські екстремісти здійснили три вибухи перед будівлею готелю в сомалійській столиці Могадішо. Ісламські повстанці Сомалі, Аль-Шабаб, взяли на себе відповідальність за вибухи, повідомила радіостанція угрупування Adalus.

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