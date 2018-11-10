Кількість жертв нападу смертників в центрі столиці Сомалі наближається до 40 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Кількість жертв внаслідок вибухів, які напередодні здійснили смертники перед будівлею популярного готелю у столиці Сомалі зросла до 39. Про це з посиланням на повідомлення поліції пише видання Reuters, передає УНН.
Так, зазначається, що охоронці у готелі “Sahafi” та прилеглого офісу департаменту кримінальних розслідувань Сомалі відкрили вогонь після того, як смертники підірвали два автомобілі, начинені вибухівкою, в п’ятницю після обіду. За мить на вулиці пролунав третій вибух бомби, розміщеної в триколісному транспортному засобі.
“Внаслідок вчорашніх вибухів загинуло 39 мирних жителів та 40 осіб отримали травми. Кількість жертв може зрости, тому що деякі люди все ще вважаються зниклими ”, - сказав представник місцевої поліції.
Нагадаємо, 9 листопада ісламські екстремісти здійснили три вибухи перед будівлею готелю в сомалійській столиці Могадішо. Ісламські повстанці Сомалі, Аль-Шабаб, взяли на себе відповідальність за вибухи, повідомила радіостанція угрупування Adalus.