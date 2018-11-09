У столиці Сомалі терористи підірвали три машини перед готелем
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Ісламські екстремісти підірвали три автомобілі, начинені вибухівкою, перед будівлею готелю в сомалійській столиці Могадішо, спричинивши численні жертви серед цивільного населення. Про це з посиланням на місцеву поліцію пише видання AP, передає УНН.
За словами капітана поліції Мохамеда Хуссейна, підрив здійснили терористи-смертники біля стін готелю Sahafi, розташованого навпроти будівлі Департаменту кримінальних розслідувань Сомалі.
Сомалійські сили безпеки застрелили чотирьох бойовиків, які намагалися штурмувати готель, сказав він.
За словами Хуссейна, вибух, ймовірно, привів до суттєвих людських втрат. Свідки повідомляють, що на вулиці досі лежить багато тіл.
За інформацією видання Reuters, кількість жертв від вибухів становить щонайменше 17 осіб.
Ісламські повстанці Сомалі, Аль-Шабаб, взяли на себе відповідальність за вибухи, повідомляє радіостанція угрупування Adalus.
Нагадаємо, сьогодні в Мельбурні невідомий здійснив напад на перехожих. Відповідальність за напад взяло терористичне угруповання “Ісламська держава”.