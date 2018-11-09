В столице Сомали террористы взорвали три машины перед отелем
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Исламские экстремисты взорвали три автомобиля, начиненные взрывчаткой, перед зданием отеля в сомалийской столице Могадишо, вызвав многочисленные жертвы среди гражданского населения. Об этом со ссылкой на местную полицию пишет издание AP, передает УНН.
По словам капитана полиции Мохаммеда Хуссейна, подрыв осуществили террористы-смертники возле стен отеля Sahafi, расположенного напротив здания Департамента уголовных расследований Сомали.
Сомалийские силы безопасности застрелили четырех боевиков, пытавшихся штурмовать отель, сказал он.
По словам Хуссейна, взрыв, вероятно, привел к существенным человеческим потерям. Свидетели сообщают, что на улице еще лежит много тел.
По информации издания Reuters, количество жертв взрывов составляет менее 17 человек.
Исламские повстанцы Сомали, Аль-Шабаб, взяли на себя ответственность за взрывы, сообщает радиостанция группировки Adalus.
Напомним, сегодня в Мельбурне неизвестный совершил нападение на прохожих. Ответственность за нападение взяла террористическая группировка "Исламское государство".