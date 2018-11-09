В столице Сомали террористы взорвали три машины перед отелем

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107122 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 114217 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 152099 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 146050 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137247 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128570 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 172410 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118110 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141666 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145415 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В столице Сомали террористы взорвали три машины перед отелем

В столице Сомали террористы взорвали три машины перед отелем

Киев  •  УНН

 • 9279 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Исламские экстремисты взорвали три автомобиля, начиненные взрывчаткой, перед зданием отеля в сомалийской столице Могадишо, вызвав многочисленные жертвы среди гражданского населения. Об этом со ссылкой на местную полицию пишет издание AP, передает УНН.

По словам капитана полиции Мохаммеда Хуссейна, подрыв осуществили террористы-смертники возле стен отеля Sahafi, расположенного напротив здания Департамента уголовных расследований Сомали.

Сомалийские силы безопасности застрелили четырех боевиков, пытавшихся штурмовать отель, сказал он.

По словам Хуссейна, взрыв, вероятно, привел к существенным человеческим потерям. Свидетели сообщают, что на улице еще лежит много тел.

По информации издания Reuters, количество жертв взрывов составляет менее 17 человек.

Исламские повстанцы Сомали, Аль-Шабаб, взяли на себя ответственность за взрывы, сообщает радиостанция группировки Adalus.

Напомним, сегодня в Мельбурне неизвестный совершил нападение на прохожих. Ответственность за нападение взяла террористическая группировка "Исламское государство".

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