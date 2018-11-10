Число жертв нападения смертников в центре столицы Сомали приближается к 40

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106752 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 113569 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 151135 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 145453 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136927 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128441 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 171867 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118101 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141659 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145413 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Число жертв нападения смертников в центре столицы Сомали приближается к 40

Число жертв нападения смертников в центре столицы Сомали приближается к 40

Киев  •  УНН

 • 8356 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Число жертв в результате взрывов, которые накануне совершили смертники перед зданием популярного отеля в столице Сомали возросло до 39. Об этом со ссылкой на сообщение полиции пишет издание Reuters, передает УНН.

Так, отмечается, что охранники в гостинице "Sahafi" и прилегающего офиса департамента уголовных расследований Сомали открыли огонь после того, как смертники взорвали два автомобиля, начиненные взрывчаткой, в пятницу после обеда. Через мгновение на улице раздался третий взрыв бомбы, размещенной в трехколесном транспортном средстве.

"В результате вчерашних взрывов погибли 39 мирных жителей и 40 получили травмы. Число жертв может возрасти, так как некоторые люди все еще считаются пропавшими", - сказал представитель местной полиции.

Напомним, 9 ноября исламские экстремисты совершили три взрыва перед зданием отеля в сомалийской столице Могадишо. Исламские повстанцы Сомали, Аль-Шабаб, взяли на себя ответственность за взрывы, сообщила радиостанция группировки Adalus.

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