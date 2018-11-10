Число жертв нападения смертников в центре столицы Сомали приближается к 40
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Число жертв в результате взрывов, которые накануне совершили смертники перед зданием популярного отеля в столице Сомали возросло до 39. Об этом со ссылкой на сообщение полиции пишет издание Reuters, передает УНН.
Так, отмечается, что охранники в гостинице "Sahafi" и прилегающего офиса департамента уголовных расследований Сомали открыли огонь после того, как смертники взорвали два автомобиля, начиненные взрывчаткой, в пятницу после обеда. Через мгновение на улице раздался третий взрыв бомбы, размещенной в трехколесном транспортном средстве.
"В результате вчерашних взрывов погибли 39 мирных жителей и 40 получили травмы. Число жертв может возрасти, так как некоторые люди все еще считаются пропавшими", - сказал представитель местной полиции.
Напомним, 9 ноября исламские экстремисты совершили три взрыва перед зданием отеля в сомалийской столице Могадишо. Исламские повстанцы Сомали, Аль-Шабаб, взяли на себя ответственность за взрывы, сообщила радиостанция группировки Adalus.