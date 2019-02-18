Внаслідок підриву смертника в Каїрі загинуло троє осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Три людини, у тому числі співробітник поліції, загинули в понеділок увечері в результаті вибуху в центрі Каїра, столиці Єгипту. Про це повідомив телеканал Al-Hadath, передає УНН.
За інформацією що надходить, смертник підірвав себе в одному з центральних районів Каїра при спробі затримання.
Сили безпеки Єгипту переслідували підозрюваного в історичному кварталі Ель-Гамалія недалеко від ісламського університету Аль-Азхар, коли той привів в дію наявну при ньому вибухівку.
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Як повідомляв УНН, 9 листопада минулого року, ісламські екстремісти здійснили три вибухи перед будівлею готелю в сомалійській столиці Могадішо. Ісламські повстанці Сомалі, Аль-Шабаб, взяли на себе відповідальність за вибухи, повідомила радіостанція угрупування Adalus.