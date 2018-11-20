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У Кабулі атака смертника забрала життя понад 50 людей

У Кабулі атака смертника забрала життя понад 50 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Внаслідок вибуху, який скоїв смертник у афганській столиці Кабул у вівторок, понад 50 людей загинуло, ще більше 70 отримали поранення. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

“Смертник привів у дію вибухівку у весільному залі в Кабулі, де зібралися ісламські релігійні діячі вшанувати пам’ять пророка Мухаммеда”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за даними місцевих правоохоронців, внаслідок вибуху було поранено близько 70 осіб.

Поки що жодна з організацій не взяла відповідальність за вибух.

Як повідомляв УНН, минулого тижня терорист-смертник у понеділок підірвав вибуховий пристрій біля площі Пуштуністан у центрі афганської столиці Кабула, у результаті чого загинули щонайменше шестеро осіб і були поранені ще 20 осіб.

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