В Кабуле атака смертника унесла жизни более 50 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. В результате взрыва, который совершил смертник в афганской столице Кабуле во вторник, более 50 человек погибли, еще более 70 получили ранения. Об этом собщает Reuters, передает УНН.
“Смертник привел в действие взрывчатку в свадебном зале в Кабуле, где собрались исламские религиозные деятели почтить память пророка Мухаммеда”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что по данным местных правоохранительных органов, в результате взрыва были ранены около 70 человек.
Пока ни одна из организаций не взяла ответственность за взрыв.
Как сообщал УНН, на прошлой неделе террорист-смертник в понедельник привел в действие взрывное устройство возле площади Пуштунистане в центре афганской столицы Кабула, в результате чего погибли по меньшей мере шесть человек и были ранены еще 20 человек.