Ісламіст підірвав себе під час акції протесту у Кабулі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Терорист-смертник у понеділок підірвав вибуховий пристрій біля площі Пуштуністан у центрі афганської столиці Кабула, у результаті чого загинули щонайменше шестеро осіб і були поранені ще 20 осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на Tolo News.
Як зазначається, вибух стався близько 13:30 за місцевим часом недалеко від місця, де зібралися сотні протестувальників, неподалік від президентського палацу. Люди зібралися в цьому районі після ходи під стіни президентського палацу зранку у понеділок на знак протесту проти загроз безпеці і триваючих погроз з боку талібів у провінціях Газні і Урузган.
За даними міністерства внутрішніх справ, терорист-смертник підірвав вибухівку після того, як його помітила поліція. За даними МВС країни, у результаті вибуху загинули щонайменше шестеро осіб і ще 20 отримали поранення, включаючи поліцейських.
Як зазначає AP, відповідальність за напад взяла на себе "Ісламська держава".
Нагадаємо, бойовики "Талібану" захопили урядову базу в Афганістані.