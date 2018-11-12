Исламист подорвал себя во время акции протеста в Кабуле

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106729 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 113534 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 151091 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 145420 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136911 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128431 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 171842 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118101 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141659 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145413 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Исламист подорвал себя во время акции протеста в Кабуле

Исламист подорвал себя во время акции протеста в Кабуле

Киев  •  УНН

 • 7807 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Террорист-смертник в понедельник привел в действие взрывное устройство возле площади Пуштунистан в центре афганской столицы Кабула, в результате чего погибли по меньшей мере шесть человек и были ранены еще 20 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Tolo News.

Как отмечается, взрыв произошел около 13:30 по местному времени недалеко от места, где собрались сотни протестующих, недалеко от президентского дворца. Люди собрались в этом районе после шествия под стены президентского дворца утром в понедельник в знак протеста против угроз безопасности и продолжающихся угроз со стороны талибов в провинциях Газни и Урузган.

По данным министерства внутренних дел, террорист-смертник взорвал бомбу после того, как его заметила полиция. По данным МВД страны, в результате взрыва погибли по меньшей мере шесть человек и еще 20 получили ранения, включая полицейских.

Как отмечает AP, ответственность за нападение взяло на себя "Исламское государство".

Напомним, боевики "Талибана" захватили правительственную базу в Афганистане.

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