Исламист подорвал себя во время акции протеста в Кабуле
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Террорист-смертник в понедельник привел в действие взрывное устройство возле площади Пуштунистан в центре афганской столицы Кабула, в результате чего погибли по меньшей мере шесть человек и были ранены еще 20 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Tolo News.
Как отмечается, взрыв произошел около 13:30 по местному времени недалеко от места, где собрались сотни протестующих, недалеко от президентского дворца. Люди собрались в этом районе после шествия под стены президентского дворца утром в понедельник в знак протеста против угроз безопасности и продолжающихся угроз со стороны талибов в провинциях Газни и Урузган.
По данным министерства внутренних дел, террорист-смертник взорвал бомбу после того, как его заметила полиция. По данным МВД страны, в результате взрыва погибли по меньшей мере шесть человек и еще 20 получили ранения, включая полицейских.
Как отмечает AP, ответственность за нападение взяло на себя "Исламское государство".
Напомним, боевики "Талибана" захватили правительственную базу в Афганистане.