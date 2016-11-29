В результате пожара в Днепропетровской области два человека погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. В результате пожара в селе Могилев Днепропетровской области погибли два человека. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС Днепропетровской области.
Сегодня, 29 ноября в 11:00 спасателям поступило сообщение о пожаре, который возник в жилом доме по улице Звездная в селе Могилев.
По прибытию, пожарные установили, что пожаром охвачен весь жилой дом примерно 15 м2. Пожар был ликвидирован в 12:35.
Во время проведения пожарно-спасательных работ пожарные обнаружили два тела без признаков жизни. Данные о погибших устанавливаются.