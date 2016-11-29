В результате пожара в Днепропетровской области два человека погибли

Сегодня, 29 ноября в 11:00 спасателям поступило сообщение о пожаре, который возник в жилом доме по улице Звездная в селе Могилев.

По прибытию, пожарные установили, что пожаром охвачен весь жилой дом примерно 15 м2. Пожар был ликвидирован в 12:35.

Во время проведения пожарно-спасательных работ пожарные обнаружили два тела без признаков жизни. Данные о погибших устанавливаются.