Внаслідок пожежі на Дніпропетровщині двоє людей загинуло
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Внаслідок пожежі в селі Могилів Дніпропетровської області загинуло двоє людей. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС Дніпропетровської області.
Сьогодні, 29 листопада о 11:00 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла у житловому будинку по вулиці Зоряна в селі Могилів.
По прибуттю, вогнеборці встановили, що пожежею охоплено весь житловий будинок приблизно 15 м2. Пожежу було ліквідовано о 12:35.
Під час проведення пожежно-рятувальних робіт вогнеборці виявили два тіла без ознак життя. Дані про загиблих встановлюються.