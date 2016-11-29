Внаслідок пожежі на Дніпропетровщині двоє людей загинуло

Сьогодні, 29 листопада о 11:00 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла у житловому будинку по вулиці Зоряна в селі Могилів.

По прибуттю, вогнеборці встановили, що пожежею охоплено весь житловий будинок приблизно 15 м2. Пожежу було ліквідовано о 12:35.

Під час проведення пожежно-рятувальних робіт вогнеборці виявили два тіла без ознак життя. Дані про загиблих встановлюються.